Gaziantep'te devrilen polis midibüsündeki 5 memur yaralandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobille çarpışan polis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 çevik kuvvet personeli yaralandı.

Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda sürücüleri henüz öğrenilemeyen 27 SA 342 plakalı otomobille, Yavuzeli ilçesine göreve giden 27 UB 258 plakalı polis midibüsü çarpıştı.



Devrilen midibüsteki 5 çevik kuvvet personeli yaralandı.

Bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.



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