Gaziantep'te kapkaç yöntemiyle cep telefonu çalan 2 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kapkaç yöntemiyle cep telefonunu çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesince çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.T. ve E.K'yı Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.





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