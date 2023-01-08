Araban'da depoda çıkan yangın söndürüldü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde tarım aletleri bayisinin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Kale Mahallesinde, içerisinde tarım malzemeleri ve traktör bulunan depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında, depoda bulunan tarım aletleri, plastik sulama boruları ve traktör zarar gördü.





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