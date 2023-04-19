Gaziantep'te çiftçilere 2 milyon fide dağıtıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çiftçiye destek amacıyla 2 milyon fidenin dağıtımını gerçekleştirdi.

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Abdulhamit Gül, Oğuzeli ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Parkı'nda düzenlenen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de çiftçinin hangi meselesi varsa ve bu meselelerin çözümü noktasında büyük bir kararlılıkla çalışma yürüttüklerini söyledi.

14 Mayıs'ta hizmetlerin devamı için durmak yok yola devam diyerek hareket ettiklerini anlatan Gül, şöyle konuştu:

"Bu hizmetlerin devamı, istikrarla mümkün. Nice ülkelerin altını, petrolü, doğal gazı var ama büyüyemiyor, gelişemiyor, kalkınamıyor. Huzuru yok. Neden? Çünkü, bir ülkenin en önemli sermayesi istikrar ve huzurdur. Bu milletin, devletin, ülkenin en önemli değerlerinden birisi istikrardır. İstikrarın korunması da 14 Mayıs'ta verilecek kararla mümkün. Cebimizdeki parayı ve huzurumuzu artıracağız. Bunu da yine hep beraber inşa edeceğiz. Bunun için tek bir şey var, o da 14 Mayıs'ta sandığa giderek geleceğimize, ülkemize, memleketimize sahip çıkmak. Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanların tek derdi Tayyip Erdoğan gitsin ama bu milletin vereceği cevap, Tayyip Erdoğan yine başımızda kalsın, istikrar sürsün, Türkiye Yüzyılı başlasın olacak."

- Diğer konuşmacılar

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise çiftçilerin her istediğini yerine getirmeye çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Çiftçilerin istediği ne varsa yerine getirmeye çalıştım. Şimdi de ben bir şey istiyorum. Buna da hakkım olduğunu düşünüyorum. Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcını yapan adam, Nurdağı'na geliyor. Hep birlikte bayramlaşmaya geliyor muyuz? Ne dediyseniz, gücüm neyse dükkan sizin dedim. Türkiye Yüzyılı Oğuzeli'nin çiftçisiyle başlıyor. Bunu birlikte başaracağız."

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan ise Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Oğuzeli ilçesinde yapılacak tüm sulama projelerinde destek verileceğini bildirdi.

8 Mayıs'a kadar başvuru yapıldığı sürece bütün projelerin yüzde 50'sine hibe desteği vereceklerini aktaran Karayılan, "1 milyon liranın 500 lirası hibe olarak verilecek. Ayrıca her yapılacak yatırım için yine biz varız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçilere patlıcan, biber ve domates fideleri dağıtıldı.

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