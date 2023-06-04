Gastronomi kenti Gaziantep'te firik yapımına başlandı

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GAZİANTEP (AA) - UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'in lezzetleri arasında yer alan firiğin yapımına başlandı.

Güneydoğunun tahıl ambarı olarak ifade edilen Araban Ovası'nda çiftçiler, ilkbaharın yaza döndüğü dönemde yeşil buğday başaklarını biçiyor. Küçük yığınlar halinde toplanan başaklar, bir gün kurumaya bırakıldıktan sonra tarlada ateşle kavruluyor.

Kentin geleneksel lezzetleri arasında yer alan firik, kavrulduktan sonra biçerdöverle toplanıp temizlenmek ve paketlenmek için fabrikalara götürülüyor.

Yılda sadece bir hafta gibi bir zaman diliminde yapılabilen firik, sofralarda yer alan pilavıyla Gazianteplilerin vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. Firik pilavı ayrıca kentin coğrafi işaret tescilli ürünleri arasında yer alıyor.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, AA muhabirine, firiğin ilçenin önemli bir değeri olduğunu söyledi.

Firiğin bu mevsimde yapıldığını belirten Altun, "Arabanımıza özgüdür, 'yeşil altın' deriz ve pilavı meşhurdur. Diyabet hastaları sorunsuz yiyebilirler. Aynı zamanda coğrafi işaretini de aldık. El emeğiyle yapıldığı için işçi bulmakta zorlanıyoruz. Sadece bilenler yapabilir, bilmeyenler yapamaz. Atalarımız bize bıraktı biz de gençlere bırakmak istiyoruz." dedi.

Firiğin sindirim sistemine iyi geldiğini ifade eden Altun, başağın yeşilken biçildiği için protein yönünden de zengin ve sağlıklı bir ürün olduğunu söyledi.

Altun, firiğin yılda sadece 5 günlük bir süreci olduğunu belirterek, Mayısın 15'inde yapımına başlandığını 20'si gibi tamamlandığını ancak bu yıl yağmur nedeniyle biraz gecikme yaşandığını ifade etti.

Çiftçi Latif Yılmaz da firiğin yapımını anlatarak, sıcak hava nedeniyle yapımında zorlandıklarını kaydetti.



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