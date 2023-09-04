Gaziantep FK, İsviçreli golcü Albian Ajeti'yi transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, İsviçreli golcü Albian Ajeti'yi kadrosuna kattı.
Giriş: 04.09.2023 - 21:49 Güncelleme: 04.09.2023 - 21:49
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Albian Ajeti ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Başkan yardımcımız İbrahim Dicle'nin de katıldığı imza töreninde Ajeti, kendisini kırmızı-siyahlı kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Ajeti'ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.