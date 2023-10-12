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        Gaziantep ve çevre illerdeki AK Parti il başkanlıklarından İsrail'in saldırılarına tepki

        AK Parti'nin Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis il başkanlıklarınca İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ve ambargosuna tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 13:16 Güncelleme: 12.10.2023 - 13:25
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        Gaziantep ve çevre illerdeki AK Parti il başkanlıklarından İsrail'in saldırılarına tepki
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        AK Parti'nin Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis il başkanlıklarınca İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ve ambargosuna tepki gösterildi.

        AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını söyledi.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını "insan hakları ihlali" olarak niteleyen Çetin, şöyle konuştu:

        "Gazze halkı yıllardır temel haklarından mahrum bırakılmıştır, yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşmektedir. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayan insanlar, temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlandırılması sonucu elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Ayrıca Gazze'de ibadethaneler, hastaneler, okullar acımasızca vurulmaktadır. Bu durum masum sivillerin hayatını tehdit etmektedir."

        - Kahramanmaraş

        AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda birçok kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

        Gazze halkının, barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürdüğüne işaret eden Görgel, "1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        - Şanlıurfa

        AK Parti Şanlıurfa İnsan Hakları Birimi Başkanı Gürkan Ayaydın, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın uzun yıllardır devam eden bir insan hakları ihlali olduğunu vurguladı.

        Gazze halkının yıllardır temel haklarından mahrum bırakıldığını dile getiren Ayaydın, şunları kaydetti:

        "Gazze halkı, barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir. Bölgede etkili tüm aktörleri, barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz."

        - Malatya

        AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, savaşın da bir ahlakının bulunduğunu belirterek, "Sivil yerleşimleri hedef almayı doğru bulmuyoruz. Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Abluka savaş değil katliamdır." ifadelerini kullandı.

        - Adıyaman

        AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu ise Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerektiğini söyledi.

        - Kilis

        AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, Gazze'deki halkın elektrik ve su kesintisi gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

        Diyarbakırlı, "Gazze'de ibadethaneler, hastaneler, okullar, hepsi acımasızca vurulmaktadır. Bu durum, masum sivillerin hayatlarını tehdit etmektedir. Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmayacaktır." şeklinde konuştu.

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