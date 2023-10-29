Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Gaziantep'te İstasyon Meydanı'nda düzenlenen tören Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma'nın tören birliklerini selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Çeber, Cumhuriyet'in öneminden bahsetti.

Konuşmanın ardından çeşitli kategorilerde yıl içinde yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

- Şanlıurfa

Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulmasını ve İstiklal Marşı'nın okunmasının okunmasıyla başladı.

Vali Hasan Şıldak tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmanın yapıldığı törende, öğrenciler de çeşitli gösteriler sundu.

Törenin sonunda Vali Hasan Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül araçla tören birlikleri ile vatandaşları selamladı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kent protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

Daha sonra Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda düzenlenen törende Ünlüer, Güngör ve Terzioğlu, tören aracından katılımcıları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Ünlüer, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla hep birlikte kutladıklarını söyledi.

Şiirlerin okunduğu, halk oyunu gösterilerinin sergilendiği program geçit töreniyle sona erdi.

- Malatya

Malatya'da Vali Ersin Yazıcı, makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından İnönü Caddesi'nde beraberinde 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile araçla tören birlikleri ile vatandaşları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının akabinde günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okundu.

Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Her türlü haine ve düşmana karşı Cumhuriyet'in dimdik ayakta durduğunu aktaran Yazıcı, "Mazluma güven veriyor, el uzatıyor, zalimin her daim karşısında duruyor. Biz, bu yüce gönüllü milletin fertleriyiz. Dünyada gönül coğrafyası olan tek milletiz. Ne mutlu ki bu yüce milletin fertleri, genç bir Cumhuriyet'in vatandaşlarıyız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da daha da güçlü bir Türkiye için ahenkle emek veriyor, alın teri akıtıyoruz." dedi.

Tören, halk oyunları gösterilerinin ardından tören geçişiyle sona erdi.

Törene, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Adıyaman

Adıyaman Valiliği önü Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının okunmasıyla başladı.

Vali Osman Varol tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmanın yapıldığı törende, öğrenciler de çeşitli gösteriler sundu.

Törenin sonunda Vali Osman Varol, Belediye Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin derece elde eden öğrenci ve sporculara çeşitli hediyeler verdi.

- Kilis

Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Tahir Şahin, törende Cumhuriyet'in 100 yıl önce bugün kurulduğunu anımsatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla milletimiz hakimiyetin milli iradede olduğunu, yüce milletimizin esarete, sömürülmeye ve mandaya boyun eğmeyeceğini bütün dünyaya ilan etmiştir." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Öğrencilerin gösterilerinin ardından tören, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle son buldu.

Törene Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik ile kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.