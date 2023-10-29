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        Gaziantep FK, Beşiktaş maçına hazır

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 16:58 Güncelleme: 29.10.2023 - 16:58
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        Gaziantep FK, Beşiktaş maçına hazır
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

        Bu idmanla hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, İstanbul'a hareket etti.

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