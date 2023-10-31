Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Efeler 09 Spor maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 2 Kasım Perşembe günü sahasında Efeler 09 Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 19:09 Güncelleme: 31.10.2023 - 19:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK, Efeler 09 Spor maçının hazırlıklarına başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 2 Kasım Perşembe günü sahasında Efeler 09 Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Yenileme koşularıyla başlayan idmanda ısınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Messi ile alay etti!
        Messi ile alay etti!
        Yeni uygulamalar ne zaman meyve verir?
        Yeni uygulamalar ne zaman meyve verir?
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Kabine Toplantısı başladı! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        Kabine Toplantısı başladı! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        12 bin kilometrelik aşk
        12 bin kilometrelik aşk
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te depremzede gazetecilere ekipman desteği
        Gaziantep'te depremzede gazetecilere ekipman desteği
        Gaziantep'te doktorlar ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki h...
        Gaziantep'te doktorlar ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki h...
        Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine Gaziantep'ten 35 fir...
        Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine Gaziantep'ten 35 fir...
        Gaziantep'te 11 katlı bina için yıkım işlemi
        Gaziantep'te 11 katlı bina için yıkım işlemi
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Gaziantep'te "Yeşil Şehir Eylem Planı" lansman ve kapanış toplantısı düzenl...
        Gaziantep'te "Yeşil Şehir Eylem Planı" lansman ve kapanış toplantısı düzenl...