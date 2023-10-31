Gaziantep FK, Efeler 09 Spor maçının hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 2 Kasım Perşembe günü sahasında Efeler 09 Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 2 Kasım Perşembe günü sahasında Efeler 09 Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Yenileme koşularıyla başlayan idmanda ısınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.