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        Gaziantep'te 2. CAMPEX Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı açıldı

        Gaziantep'te, 2. CAMPEX Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı, düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:30 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:47
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        Gaziantep'te 2. CAMPEX Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı açıldı
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        Gaziantep'te, 2. CAMPEX Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı, düzenlenen törenle açıldı.

        Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Büyükşehir Belediyesi ve KOSGEB'in destekleri ile Ortadoğu Fuar Merkezi'nde organize edilen fuarın açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, karavan turizmini önemsediklerini söyledi.

        Dünyada çok büyük bir değişim ve dönüşümün olduğunu ifade eden Şahin, değişimi yönetmek ve yenilenmek gerektiğini belirtti.

        Şahin, dünyanın en büyük fuarlarının Gaziantep'te yapılabileceğine ve şehirde bu enerjinin olduğuna inandığını kaydetti.

        GSO Başkanı Adnan Ünverdi de ikincisini düzenledikleri fuarın sonraki fuarlara da öncülük yapacağına inandığını aktararak, "Çadırda başlayan fuarlardan bugünlere geldik. Hedefimiz 1 ayda 1 fuar. Çünkü şehre katkı veren, esnafa katkı veren fuarlardır. Bunun bilincindeyiz ama bir şeyin daha bilincindeyiz, çevre. Çevrenin her geçen gün öne çıktığı şu günlerde çevreyi korumak adına da karavan turizminin daha da gelişmesi gerekiyor." diye konuştu.

        Daha sonra, Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan ile protokol üyeleri, açılışını yaptıkları fuardaki karavan ve kamp malzemelerinin olduğu stantları ziyaret etti.

        Gaziantepli firmaların yanı sıra Afyonkarahisar, Bursa, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Muğla, Sakarya ve Tekirdağ'dan 30 firma ve 70 markanın yer aldığı fuar, 5 Kasım'a kadar doğaseverlerin ziyaretine açık olacak.

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