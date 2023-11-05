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        Gaziantep'te yeni yapılan Galle Park'ta ziyaretçi yoğunluğu

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Galle Park'ta ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 17:14 Güncelleme: 05.11.2023 - 17:14
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        Gaziantep'te yeni yapılan Galle Park'ta ziyaretçi yoğunluğu
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Galle Park'ta ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Yamaçtepe Mahallesi'nde Alleben Göleti yakınlarındaki Galle Park'a gelen vatandaşlar yürüyüş yaparken, çocuklar ise oyun alanlarında vakit geçirdi.

        Yaklaşık 190 bini yeşil alan olmak üzere 270 bin metrekarelik alan üzerine kurulu parkta, vatandaşlar temiz havanın tadını çıkardı.

        İçinde birçok ülkenin ve kültürün bahçesini barındıran parkta bazı ziyaretçiler bisiklet sürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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