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        Gaziantep Ticaret Borsası

        Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 10 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 10:49 Güncelleme: 07.11.2023 - 10:49
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        Gaziantep Ticaret Borsası
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        Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 10 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

        Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
        Buğday (sert) Kg 9,30 10,00
        Arpa (çakır) Kg 6,60 6,65
        Buğday (ekmeklik) Kg 7,00 8,50
        Mısır Kg 5,75 5,80

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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