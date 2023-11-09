Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te üniversiteli öğrencilerden İsrail'e tepki

        Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) bir grup öğrenci, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 15:23 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te üniversiteli öğrencilerden İsrail'e tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) bir grup öğrenci, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

        Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı önünde toplanan öğrenciler, "Çocuk uyuyunca susulur öldürülünce değil", "Mescid-i Aksa'ya sahip çık", "Bu zalimler derhal durdurulmalı" pankartları açtı.

        Türk ve Filistin bayrağı taşıyan öğrenciler, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        Dolmuş şoföründen yolcuya korkunç şiddet!
        Dolmuş şoföründen yolcuya korkunç şiddet!
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te iş dünyasından "10 Kasım" mesajı
        Gaziantep'te iş dünyasından "10 Kasım" mesajı
        Gaziantep Valisi Çeber'den "10 Kasım" mesajı
        Gaziantep Valisi Çeber'den "10 Kasım" mesajı
        Gaziantep Geleneksel Sanatlar Çalıştayı başladı
        Gaziantep Geleneksel Sanatlar Çalıştayı başladı
        Gaziantep'te park halindeyken hareket eden tır eve girdi
        Gaziantep'te park halindeyken hareket eden tır eve girdi
        Türkiye'den 10 ayda 2,2 milyar liralık halı ihracatı yapıldı
        Türkiye'den 10 ayda 2,2 milyar liralık halı ihracatı yapıldı
        Nizip'te gıda satışı yapan iş yerleri denetlendi
        Nizip'te gıda satışı yapan iş yerleri denetlendi