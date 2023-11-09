Gaziantep'te üniversiteli öğrencilerden İsrail'e tepki

Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) bir grup öğrenci, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı önünde toplanan öğrenciler, "Çocuk uyuyunca susulur öldürülünce değil", "Mescid-i Aksa'ya sahip çık", "Bu zalimler derhal durdurulmalı" pankartları açtı.

Türk ve Filistin bayrağı taşıyan öğrenciler, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.