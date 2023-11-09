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        Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:38
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        Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2021'de Suriye'nin Rakka bölgesinde terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğünü tespit ettiğini Suriye uyruklu şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, örgüt içerisinde silahlı eğitim alan ve ülkeye yasa dışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen zanlı yakalandı.

        Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından götürüldüğü cumhuriyet savcılığınca ifadesi alınarak sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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