Şehitkamil Belediyesinden meslek lisesi öğrencilerine maddi destek Şehitkamil Belediyesince, meslek liselerinin 9 ve 10. sınıf öğrencilerine 2'şer bin lira destek verildi.

Şehitkamil Belediyesince, meslek liselerinin 9 ve 10. sınıf öğrencilerine 2'şer bin lira destek verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplamda 4 bin lira nakdi desteğin ilk taksiti olan 2'şer bin lira öğrencilerin hesaplarına yatırıldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, geçen yıl başladıkları destek yardımına devam ettiklerini belirterek, geçen yıl mesleki ve teknik liselerde eğitim gören 9. sınıf öğrencilerine yönelik nakdi kırtasiye desteğinin kapsamını genişleterek, bu yıl 10. sınıfların da dahil edildiğini kaydetti.