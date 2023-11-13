Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te suya yüzde 10 indirim yapıldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde su kullanım ücretine yüzde 10 indirim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 21:42 Güncelleme: 13.11.2023 - 21:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te suya yüzde 10 indirim yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde su kullanım ücretine yüzde 10 indirim yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Meclis Toplantı Salonunda Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresinin 2'nci Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, toplantıda, su kullanım ücretlerinde yüzde 10'luk bir indirime gitme kararı aldıklarını belirtti.

        Açıklamada, su ücretinde daha önce de yüzde 27 indirim yapıldığı hatırlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Göz göre gelen cinayet! Sosyal medyadan paylaşmış...
        Göz göre gelen cinayet! Sosyal medyadan paylaşmış...
        DSÖ Sözcüsü'nden Habertürk'e açıklamalar
        DSÖ Sözcüsü'nden Habertürk'e açıklamalar
        Rekorunu geliştirdi!
        Rekorunu geliştirdi!
        Boşanma davası açan enişteye infaz!
        Boşanma davası açan enişteye infaz!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Maganda damat tutuklandı!
        Maganda damat tutuklandı!
        Bahçesindeki kayayı patlatmak isterken eli koptu!
        Bahçesindeki kayayı patlatmak isterken eli koptu!
        15 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuğa çarptı
        15 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuğa çarptı
        Megakent yağmura teslim!
        Megakent yağmura teslim!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!

        Benzer Haberler

        Gaziantep Ticaret Borsası
        Gaziantep Ticaret Borsası
        Nizip'te "Gençlik Buluşması" programı düzenlendi
        Nizip'te "Gençlik Buluşması" programı düzenlendi
        Gaziantep'te 1000 fidan toprakla buluşturuldu
        Gaziantep'te 1000 fidan toprakla buluşturuldu
        Gaziantep'te sosyal medyadan dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı
        Gaziantep'te sosyal medyadan dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı
        ULUSKON Başkanı Atasoy, Gaziantep´te ziyaretlerde bulundu
        ULUSKON Başkanı Atasoy, Gaziantep´te ziyaretlerde bulundu
        Gaziantep'te 3 bin 500 öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı
        Gaziantep'te 3 bin 500 öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı