Gaziantep'te suya yüzde 10 indirim yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde su kullanım ücretine yüzde 10 indirim yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Meclis Toplantı Salonunda Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresinin 2'nci Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, toplantıda, su kullanım ücretlerinde yüzde 10'luk bir indirime gitme kararı aldıklarını belirtti.

Açıklamada, su ücretinde daha önce de yüzde 27 indirim yapıldığı hatırlatıldı.