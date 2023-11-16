Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Nizip'teki köprü çalışmasında sona gelindi

        Gaziantep-Şanlıurfa kara yolundan ilçe merkezine geçiş sağlayacak olan köprü çalışmasında son gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:47 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nizip'teki köprü çalışmasında sona gelindi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep-Şanlıurfa kara yolundan ilçe merkezine geçiş sağlayacak olan köprü çalışmasında son gelindi.

        Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen talepleri karşılıksız bırakmayarak hizmete dönüştürdüklerini söyledi.

        Nizip'te alt ve üst yapı çalışmalarına ara verilmeden devam edildiğini ifade eden Sarı, "D-400'den Yavuz Sultan Selim Bulvarımıza geçişin yapılacağı köprümüz ile ilgili çalışmalarda artık sona yaklaşıldı. Bu çalışmalarımız tamamlandığında belirlenen bölgede zaman zaman meydana gelen olumsuzluklar ortadan kalkmış olacak ve sürücülerimiz şehrin yoğun trafiğine takılmadan D-400 karayolundan ilçeye bağlanacak olan köprüyle güvenli bir şekilde adreslerine ulaşmış olacaktır. Şimdiden hayırlı olsun." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Pasif içicilik bile kanser ediyor!
        Pasif içicilik bile kanser ediyor!
        Galatasaray'dan İlkay bombası!
        Galatasaray'dan İlkay bombası!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Konut dışı satışta yeni rekor
        Konut dışı satışta yeni rekor
        Baba katili cinayeti anlattı!
        Baba katili cinayeti anlattı!
        Sokak ortasında darp etti! Saldırı anını kaydettirdi
        Sokak ortasında darp etti! Saldırı anını kaydettirdi
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        Kredili satış dibe vurdu
        Kredili satış dibe vurdu
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        Alzheimer’dan Parkinson’a hastalıklar beyninizi ele geçirmesin!
        Alzheimer’dan Parkinson’a hastalıklar beyninizi ele geçirmesin!
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        Ara ilaç olacak
        Ara ilaç olacak
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Gaziantep'te devrilen minibüsteki 18 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te devrilen minibüsteki 18 kişi yaralandı
        Gaziantep'te devrilen minibüsteki 18 kişi yaralandı
        Gaziantep'te devrilen minibüsteki 18 kişi yaralandı
        Depremzedelerin "yerinde dönüşüm" ile başlattığı konut inşaatları yükseliyo...
        Depremzedelerin "yerinde dönüşüm" ile başlattığı konut inşaatları yükseliyo...
        Gaziantep'te jandarma ekipleri traktör sürücülerini bilgilendirdi
        Gaziantep'te jandarma ekipleri traktör sürücülerini bilgilendirdi
        Gaziantep Ticaret Borsası
        Gaziantep Ticaret Borsası
        Gaziantep'te beton dökümü sırasında mikserin hortumunun kopması sonucu 1 ki...
        Gaziantep'te beton dökümü sırasında mikserin hortumunun kopması sonucu 1 ki...