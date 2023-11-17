Gastronomi kenti Gaziantep'te kış yemekleri ateşle buluştu

MEHMET AKİF PARLAK - Gastronomi kenti Gaziantep'te havaların soğumasıyla mangal ateşiyle buluşan birbirinden lezzetli kış yemekleri damak çatlatıyor.

Türkiye'nin UNESCO tarafından gastronomi dalında "yaratıcı şehirler" ağına dahil edilen ilk kenti olan Gaziantep'in en önemli kış lezzetleri arasında soğan kebabı ve ayva kebabı yer alıyor.

Havaların soğumasıyla ateşle buluşan kış lezzetleri, uzun zahmetler sonucu dövme demirden yapılmış kare şişlere diziliyor.

Özel seçilen kuru soğan ile zırhla kıyılmış etin şişe dizilmesiyle hazırlanan soğan kebabı, kömür ateşinde piştikten sonra terlemesi için bakır bir kaba alınıp bekletiliyor.

Daha sonra içinde, isot, nar ekşisi, karabiber, pul biber, limon ve sumak olan özel bir sosla buluşturulan soğan kebabı isteğe göre tabakta veya dürüm olarak yanında limon ve pişmiş biberle servis ediliyor.

Meyve ile etin buluşmasıyla ortaya çıkan en güzel lezzetlerden olan ayva kebabı da kentte belli başlı işletmelerde yapılıyor.

Özenle seçilen ayvalar sirke suyu ile yıkandıktan sonra bir müddet suda bekletiliyor. Ardından parçalara ayrılan ayvalar, arasına zırhla çekilen et girecek şekilde şişlere saplanıyor.

Mangal ateşinde pişirilen ayva kebabı da şişten çıkarılarak ince ve uzun tabaklarda servis ediliyor.

- Havaların soğumasıyla damak zevkleri de değişti

Kebap ustası Ahmet Çadır, AA muhabirine, kentte havaların soğumasıyla müşterilerin damak zevklerinin de değiştiğini söyledi.

Beyran, soğan ve ayva kebabına talebin arttığını ifade eden Çadır, şöyle konuştu:

"Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasıyla kış lezzetlerimizi ateşle buluşturduk. Bunlar kış aylarının yöresel kebaplarıdır. Antibiyotik olarak insan vücuduna direnç kazandırır. Her derde deva diyoruz bunlara. Bu anlamda talebin artmasıyla soğan stoğumuzu fazlalaştırdık. Gelen misafirlere bu lezzetleri tavsiye ediyoruz. Soğan kebabının içinde limon var C vitamini, soğan zaten doğal antibiyotik. Bunları tüketip şifa buluyoruz. Soğuk aylarda grip olmamak ve enfeksiyon kapmamak için soğan kebabını mutlaka tavsiye ediyoruz."

Çadır, ayva kebabının zahmetinden bahsederek, "Onu ateşle buluşturduğumuz an çok dikkatli olmak zorundayız. Vitamininin gitmemesi ve yanmaması lazım. Kış aylarında gastronomi kentine gelip bu lezzetlerin mutlaka tadılması gerek." dedi.

Kentteki lokanta işletmecilerinden Onur İbili ise kış lezzetlerini özlediklerini ifade etti.

Soğanın pişmiş olmasından dolayı kebabının daha çok tüketildiğini belirten İbili, "Çoğu insan gün içinde kuru soğan tüketmiyor. Ama kebabı yapıldığı zaman yiyor çünkü kokmaz. Havaların soğumasıyla birlikte soğan ve ayva kebabı siparişleri artıyor." ifadesini kullandı.