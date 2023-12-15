Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 18 silah ele geçirildi
Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 18 silah ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 18 silah ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil ve Araban ilçelerinde silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.
Jandarma, ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramada, 8 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 140 av tüfeği fişeği, 9 tabanca mermisi, 1 tabanca namlusu ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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