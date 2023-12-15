Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 18 silah ele geçirildi

        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 18 silah ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 16:30 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 18 silah ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 18 silah ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil ve Araban ilçelerinde silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.

        Jandarma, ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramada, 8 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 140 av tüfeği fişeği, 9 tabanca mermisi, 1 tabanca namlusu ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Vicdansız annenin cezası belli oldu!
        Vicdansız annenin cezası belli oldu!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Putin Putin'e karşı
        Putin Putin'e karşı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Kan donduran cinayet! Ölüp ölmediğini kontrol etmiş!
        Kan donduran cinayet! Ölüp ölmediğini kontrol etmiş!
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...

        Benzer Haberler

        Gaziantep Üniversitesi, "Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı"na alı...
        Gaziantep Üniversitesi, "Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı"na alı...
        Gaziantep'te sahte deterjan operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te sahte deterjan operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te cinayet zanlısı operasyonla yakalandı
        Gaziantep'te cinayet zanlısı operasyonla yakalandı
        Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Gaziantep'te spor yatırımları, kulüp ve sporcu sayısını arttırdı
        Gaziantep'te spor yatırımları, kulüp ve sporcu sayısını arttırdı
        Gaziantep FK, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü