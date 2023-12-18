Gaziantep'te takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Mehmet Kaya (16) idaresindeki 55 ALZ 99 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Kaya ve araçtaki Enes Çelik'in (17) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan 4 kişi, Yavuzeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılarından birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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