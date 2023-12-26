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        Gaziantep'te tır ile minibüs çarpıştı, 1 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 14:51 Güncelleme: 26.12.2023 - 14:53
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        Gaziantep'te tır ile minibüs çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı.

        Alınan bilgilere göre, R.D. idaresindeki 07 RM 915 plakalı tır Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 5'inci kilometresinde aynı yöne giden F.G. yönetimindeki 79 ABL 255 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlar şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü F.G. sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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