Gaziantep'te bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.K. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçedeki özel bir hastaneye sevk edilen N.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.