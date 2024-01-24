Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 2 tutuklama

Gaziantep'te internet üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesinde iki kişinin internet aracılığıyla dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Araştırmada iki dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla C.A, B.Ö. ve C.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ö. ve C.B. tutuklandı, C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.