Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 2 tutuklama

        Gaziantep'te internet üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:48 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 2 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te internet üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesinde iki kişinin internet aracılığıyla dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Araştırmada iki dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla C.A, B.Ö. ve C.B. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ö. ve C.B. tutuklandı, C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anneyi yaraladı! 12 yaşındaki kızını öldürdü!
        Anneyi yaraladı! 12 yaşındaki kızını öldürdü!
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Boşandılar
        Boşandılar
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        Boşalttığı evine hırsız yerleşti diye kapıya duvar ördü!
        Boşalttığı evine hırsız yerleşti diye kapıya duvar ördü!
        ABD'de 'işkence gibi' bir infaz yöntemi Perşembe günü ilk kez uygulanacak
        ABD'de 'işkence gibi' bir infaz yöntemi Perşembe günü ilk kez uygulanacak
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        İhracat düştü, iç pazar büyüdü
        İhracat düştü, iç pazar büyüdü
        Kıdem tazminatı eridi
        Kıdem tazminatı eridi
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Gaziantep'te bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sudanlı üniversite öğrencisini öldüren işletmeci tutuklandı
        Sudanlı üniversite öğrencisini öldüren işletmeci tutuklandı
        'Araç parkı' kavgasında bıçaklanmıştı, yaşama tutunamadı
        'Araç parkı' kavgasında bıçaklanmıştı, yaşama tutunamadı
        İslahiye'de iş yerleri denetlendi
        İslahiye'de iş yerleri denetlendi
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, gazetecilerle bir araya geldi
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, gazetecilerle bir araya geldi
        Porselen ustası anne kız geleneksel tasarımlarla kahve fincanı üretiyor
        Porselen ustası anne kız geleneksel tasarımlarla kahve fincanı üretiyor