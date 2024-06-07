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        İstanbul Erkek Lisesinden "Doğudan Batıya Sportfest" kapsamında İslahiye'ye ziyaret

        İstanbul Erkek Lisesi öğretmen ve öğrencileri, İslahiye'deki bir ilk ve ortaokulu ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 11:13 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:13
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        İstanbul Erkek Lisesinden "Doğudan Batıya Sportfest" kapsamında İslahiye'ye ziyaret
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        İstanbul Erkek Lisesi öğretmen ve öğrencileri, İslahiye'deki bir ilk ve ortaokulu ziyaret etti

        Öğretmen ve öğrenciler, "Doğudan Batıya Sportfest" projesi kapsamında 6 Şubat 2023'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İslahiye ilçesindeki Pınarbaşı ilk ve ortaokulunu ziyaret etti.

        İstanbul'dan gelen öğrenci ve öğretmenler, öğrencilerle münazara etkinlikleri yaptı, eğitsel oyunlar oynadı, çeşitli hediyeler verdi.

        Proje kapsamında 9-13 Haziran'da İslahiyeli öğrencilerin İstanbul'da ağırlanacağı, eğitsel ve tarihi gezilere katılacağı belirtildi.

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