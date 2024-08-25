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        Gaziantep'te tünelin duvarına çarpan motosikletteki 2 genç öldü

        Gaziantep'te tünelin duvarına çarpan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 13:35 Güncelleme: 25.08.2024 - 13:35
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        Gaziantep'te tünelin duvarına çarpan motosikletteki 2 genç öldü
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        Gaziantep'te tünelin duvarına çarpan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti.

        Cengiz Topel Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet 100. Yıl tünelinde duvara çarptı.

        Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada İbrahim Karaoğlu (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Settar Küçük (22) ise ambulansla kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan 2 kişinin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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