Gaziantep'te tünelin duvarına çarpan motosikletteki 2 genç öldü

Kazada İbrahim Karaoğlu (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Settar Küçük (22) ise ambulansla kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cengiz Topel Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet 100. Yıl tünelinde duvara çarptı.

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