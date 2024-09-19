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        Gaziantep'te okul kantinlerindeki ürünlerde yüzde 20 indirim yapıldı

        Gaziantep'te okul kantinlerindeki fiyatlarda yüzde 20 indirim kararı alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 11:14 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:40
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        Gaziantep'te okul kantinlerindeki ürünlerde yüzde 20 indirim yapıldı
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        Gaziantep'te okul kantinlerindeki fiyatlarda yüzde 20 indirim kararı alındı.

        Gaziantep Kantinciler Odası Başkanı Şıho Kelleci, Merkez Şehitkamil ilçesindeki Şehit Muhammed Emin Çelik Kız İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen programda, okulun kantinine indirimli listeyi astı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, burada yaptığı konuşmada, fiyat listesinde ortalama yüzde 10-50 oranında indirim yapıldığını ancak bütüne bakıldığında bu oranın yüzde 20'ye denk geldiğini belirterek kantincilere teşekkür etti.

        Kılınç, şöyle konuştu:

        "Bu güzel uygulama için odası başkanımıza, yönetim kuruluna ve bütün Gaziantep'teki paydaşımız olan kantin işletmelerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Eğitim camiası olarak onların bu duruşu, bir sosyal sorumluluk yüklenmeleri ve öğrencilerimizin sağlıklı gıdaya erişmelerinde gösterdikleri özveri çok kıymetli. Bugün kantin listeleri güncellendi. Gaziantep'te hizmet veren 500'ün üzerindeki kantinimizde yüzde 20 civarında bir indirimle çocuklarımız artık istediklerine daha rahat erişebilecek."

        Gaziantep Kantinciler Odası Başkanı Şıho Kelleci ise diğer illerdeki odaların da okullar kantinlerinde indirim yapma kararına katılmalarını istedi.

        Kelleci, "Bizlerin alım gücü olmayan bütün çocuklarımıza dokunmamız lazım, bu nedenle kayanın altına elimizi koyduk. Bir şey daha yaptık, bizler bütün kantinlerimizde İsrail ürünlerinin satılmaması için boykot yapıyoruz, bu boykotumuz oradaki kan durmadığı müddetçe devam edecek." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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