Gaziantep'te okul kantinlerindeki ürünlerde yüzde 20 indirim yapıldı

Gaziantep'te okul kantinlerindeki fiyatlarda yüzde 20 indirim kararı alındı.

Gaziantep Kantinciler Odası Başkanı Şıho Kelleci, Merkez Şehitkamil ilçesindeki Şehit Muhammed Emin Çelik Kız İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen programda, okulun kantinine indirimli listeyi astı.

İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, burada yaptığı konuşmada, fiyat listesinde ortalama yüzde 10-50 oranında indirim yapıldığını ancak bütüne bakıldığında bu oranın yüzde 20'ye denk geldiğini belirterek kantincilere teşekkür etti.

Kılınç, şöyle konuştu: "Bu güzel uygulama için odası başkanımıza, yönetim kuruluna ve bütün Gaziantep'teki paydaşımız olan kantin işletmelerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Eğitim camiası olarak onların bu duruşu, bir sosyal sorumluluk yüklenmeleri ve öğrencilerimizin sağlıklı gıdaya erişmelerinde gösterdikleri özveri çok kıymetli. Bugün kantin listeleri güncellendi. Gaziantep'te hizmet veren 500'ün üzerindeki kantinimizde yüzde 20 civarında bir indirimle çocuklarımız artık istediklerine daha rahat erişebilecek."