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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ormanlık alanda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 11:36 Güncelleme: 21.09.2024 - 11:38
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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ormanlık alanda yakalandı.

        İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D'yi (26) ormanlık alanda metruk bir binada saklanırken yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından İslahiye T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

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