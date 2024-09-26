Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Türkiye'nin güneş enerjisi gücünün 2035'te 53 gigavata ulaşması hedefleniyor

        OKAN COŞKUN - Türkiye'de sürdürülebilir ve temiz enerji kaynağı güneş enerjisi santrallerinin (GES) sayısının artmasıyla halihazırda 18,5 gigavat olan kurulu gücün 2035'te 53 gigavata ulaşması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 11:07 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin güneş enerjisi gücünün 2035'te 53 gigavata ulaşması hedefleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        OKAN COŞKUN - Türkiye'de sürdürülebilir ve temiz enerji kaynağı güneş enerjisi santrallerinin (GES) sayısının artmasıyla halihazırda 18,5 gigavat olan kurulu gücün 2035'te 53 gigavata ulaşması hedefleniyor.

        Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, AA muhabirine, Türkiye'nin güneş potansiyeli bakımından çok şanslı bir ülke olduğunu belirtti.

        Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın güneşlenme süresi açısından birçok Avrupa ülkesinden iyi vaziyette olduğunu dile getiren Erkan, güneş enerjisindeki yüksek hedeflere dikkati çekti.

        Hedef doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü anlatan Erkan, şunları kaydetti:

        "2035 için 53 gigavatlık bir hedefimiz var. Bugün 18,5 gigavatta olduğumuz söylenirse her yıl 3-3,5 gigavatlara yakın bir kurulum yaparak o hedeflere ulaşabileceğimiz öngörülmekte. Sektördeki oyuncular olarak üreticiler, uygulayıcı firmalar ve tedarikçiler bu kapasiteye sahibiz. Bununla birlikte yatırımcıların bu yatırımları yapması için de özellikle finans tarafında kredilerin biraz iyileşmesi gerekiyor. Ekonomik programımızdan dolayı faizlerin yüksek olması yatırımcıları bir nebze düşündürüyor. Bu güneş santralleri kurulurken arazi ve trafo kapasitesinin uygun olması gerekiyor. Bir kapasite yetersizliği söz konusu. Birçok sanayici sınırda karbon uygulamasından dolayı güneş enerjisi yatırımı yapmak istiyor."

        - Yatırımcılar günden güne artıyor

        Türkiye'de güneş enerjisine yatırım yapanların günden güne arttığını aktaran Erkan, verilen teşviklerin önemli olduğunu ifade etti.

        Gerekli mevzuattaki alt yapılar ve finansal koşulların oluşması halinde hedeflere çok kısa sürede ulaşılabileceğine işaret eden Erkan, güneş enerjisi yatırımının diğer yatırımlara göre en temiz ve geri dönüşü en yüksek bir enerji olduğunu dile getirdi.

        Erkan, kamu kurumları ve özel kurumların güneş enerji santrali tesisleri kurmasının önemli olduğunu bildirerek, kurulumların her geçen gün arttığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Mantar sezonu başladı! Korkutan haber!
        Mantar sezonu başladı! Korkutan haber!
        Lübnan-İsrail hattında ateşkes mümkün mü?
        Lübnan-İsrail hattında ateşkes mümkün mü?
        Müşterileri bindi kendisi binmedi
        Müşterileri bindi kendisi binmedi
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        30 ilde 122 soygun! 155 yıl hapsi vardı!
        30 ilde 122 soygun! 155 yıl hapsi vardı!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        Drift magandası baba-oğul polise silah çekti!
        Drift magandası baba-oğul polise silah çekti!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı
        Gaziantep'te 2 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te 2 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te rüşvet iddiasıyla bir avukat tutuklandı
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te rüşvet iddiasıyla bir avukat tutuklandı
        Gaziantep'te öğrencilerin bıçaklı kavgası: 1 ağır yaralı
        Gaziantep'te öğrencilerin bıçaklı kavgası: 1 ağır yaralı
        İslahiye'de iş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        İslahiye'de iş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        İşçinin üzerine vincin kopan bomu düştü; 1 ölü, 3 gözaltı
        İşçinin üzerine vincin kopan bomu düştü; 1 ölü, 3 gözaltı