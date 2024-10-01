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        Araban'da Antep fıstığı hasadı sürüyor

        Gaziantep'in Araban ilçesinde Antep fıstığı hasadına devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 09:56 Güncelleme: 01.10.2024 - 09:56
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        Araban'da Antep fıstığı hasadı sürüyor
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde Antep fıstığı hasadına devam ediliyor.

        Araban ilçesinin önemli geçim kaynaklarından olan ve baklava başta olmak üzere birçok alanda kullanılan Antep fıstığında hasat süreci devam ederken Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, ilçedeki Hasanoğlu kırsal Mahallesi'nde fıstık üreticileri ve işçiler ile birlikte fıstık toplayarak hasada katıldı.

        Kaymakam İşçimen'e İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Servet Arslan, İlçe Emniyet Amiri Komiser Metin Kızılkaya, Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ve Tarım ve Orman İlçe Müdürü Kerim Yavuz eşlik etti.

        Antep fıstığı üreticisi Ali Çevik'in 9 dönümlük fıstık bahçesinde üretici ve işçilerle bir araya gelen Kaymakam İşçimen, işçilerin sorunlarını dinleyerek Antep fıstığında yoğun emek harcandığını söyledi.

        Fıstık ağacı altına "melefe" adı verilen büyük bezleri seren Kaymakam İşçimen, ağaçlardan fıstıkları salkım salkım toplayıp çuvallara koydu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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