Araban'da Antep fıstığı hasadı sürüyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde Antep fıstığı hasadına devam ediliyor.

Araban ilçesinin önemli geçim kaynaklarından olan ve baklava başta olmak üzere birçok alanda kullanılan Antep fıstığında hasat süreci devam ederken Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, ilçedeki Hasanoğlu kırsal Mahallesi'nde fıstık üreticileri ve işçiler ile birlikte fıstık toplayarak hasada katıldı.

Kaymakam İşçimen'e İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Servet Arslan, İlçe Emniyet Amiri Komiser Metin Kızılkaya, Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ve Tarım ve Orman İlçe Müdürü Kerim Yavuz eşlik etti.