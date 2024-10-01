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        Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla görüntülenen şüpheliler adliyede

        Gaziantep'te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla görüntülenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 12:41 Güncelleme: 01.10.2024 - 13:01
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        Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla görüntülenen şüpheliler adliyede
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        Gaziantep'te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla görüntülenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kentte 26 Eylül'de sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren, halk arasında korku ve endişeye yol açan şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 12 zanlının polisteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrollünden geçirilen şüpheliler, adliyeye çıkarıldı.

        Yapılan incelemede, şüphelilerin daha önce örgütlü şekilde 6 silahlı baskın ve yaralama, 3 tehdit ve başkasına ait kimlik kullanma suçlarını işledikleri belirlendi.

        Sosyal medyada sokak ortasında uzun namlulu silahlarla bazı şüphelilerinin görüntülerinin yer alması üzerine, 26 Eylül'de düzenlenen operasyonda 7 şüpheli ile bu kişilerle bağlantılı 5 zanlı gözaltına alınmış, adreslerdeki aramada ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 19 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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