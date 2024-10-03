Gaziantep FK'nin Beşiktaş maçındaki tek hedefi galibiyet

MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü sahalarında Beşiktaş ile oynayacakları maçta tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Memik Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige galibiyetle başladıklarını ancak devam eden haftalarda puan kayıpları yaşadıklarını söyledi.

Genç oyunculardan kurulu bir takım olduklarını dile getiren Yılmaz, "Yeni bir takımız. Aramıza yeni katılan oyuncularımız var. Gerçi adaptasyon süreci diye bunun arkasına sığınmamak lazım. Artık bu saatten sonra çıkıp herkesin yüreğini ortaya koyup oynaması lazım. Buradan üç puan almak için ne gerekiyorsa yapacağız, sahaya yenmek için çıkacağız." diye konuştu.