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        Gaziantep FK'li futbolcu Maxim, Beşiktaş maçından 3 puan bekliyor:

        Gaziantep FK'nin Rumen futbolcusu Alexandru Maxim, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Beşiktaş ile yapacakları maçtan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 11:24 Güncelleme: 05.10.2024 - 12:18
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        Gaziantep FK'li futbolcu Maxim, Beşiktaş maçından 3 puan bekliyor:
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        Gaziantep FK'nin Rumen futbolcusu Alexandru Maxim, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Beşiktaş ile yapacakları maçtan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

        Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Maxim, sezonu istedikleri başlangıcı yapamadıklarını söyledi.

        Sezona zorlu bir fikstürle başladıklarını belirten Maxim, "4 maçımızı dışarıda oynadık. Birçok konuda kendimizi geliştirmemiz gereken alanlar var. Yeni kurulan bir takımız. 6 hafta geçti, takım beraber oynamaya başladı. Bizim artık maç kazanmaya başlamamız lazım. Ben bu konuda artık pozitifim. Bir şeyler oturduğu zaman bizler de maçlarımızı kazanmaya başlayacağız." dedi.

        Alexandru Maxim, Beşiktaş maçının kendileri için normal bir maç olduğunu ifade ederek, "Takımda yeni gelen arkadaşlarıma da aktarmaya çalışıyorum. Gaziantep önceden daha farklı bir camiaydı. Buraya gelip kazanmak hiçbir zaman kolay değildi. Bizim o kazanan döneme dönmemiz lazım. Burada Göztepe olur, Beşiktaş olur fark etmez. Bizim önceliğimiz 3 puanı kazanmak ve bu durumdan çıkmak." diye konuştu.

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        Galeri

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