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        Türkiye'den 9 ayda 7 milyar dolarlık tekstil ihracatı yapıldı

        ÖMER FARUK SALMAN - Türk tekstil sektörü yılın 9 ayında 7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 11:10 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:10
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        Türkiye'den 9 ayda 7 milyar dolarlık tekstil ihracatı yapıldı
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        ÖMER FARUK SALMAN - Türk tekstil sektörü yılın 9 ayında 7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

        AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, tekstil ve ham maddeleri sektörü yılın 9 ayında 198 ülke ve serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdi.

        İhracatçılar bu dönemde 1 milyon 773 bin 728 ton ürün karşılığında 7 milyar 21 milyon 577 bin dolar gelir sağladı. Geçen yılın aynı döneminde ise 7 milyar 147 milyon 678 bin dolarlık dış satım gerçekleştirilmişti.

        Sektör en fazla geliri 4 milyar 452 milyon 626 bin dolarla kumaş ihracatından elde etti. Bu ürünü 1 milyar 768 milyon 250 bin dolarla iplik ve 800 milyon 702 bin dolarla elyaf takip etti.

        Sektörün gözde pazarı ise 2 milyar 701 milyon 42 bin dolar ihracatla yüzde 38,5'lik paya sahip olan Avrupa Birliği ülkeleri oldu. Ülke bazında ihracatta 575 milyon 815 bin dolarla ilk sırada yer alan İtalya'yı 394 milyon 30 bin dolarla İngiltere, 363 milyon 548 bin dolarla İspanya izledi.

        Bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatın en çok arttığı ülke yüzde 60,1 ile Portekiz olurken, Mısır yüzde 28,2 ile ikinci sırada, İspanya ise yüzde 19,5 ile üçüncü sırada yer aldı.

        - "Katma değerli ürünleri öncelik haline getirmemiş şart"

        TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, AA muhabirine, ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre az da olsa bir gerileme yaşandığını belirterek, "Global ekonomik durumlar ve değişen talep dengesi bunda baş faktörler olarak göze çarpıyor. İhracattaki veriyi kapasite kullanım oranları ve sanayi üretim endeksi de destekliyor. Sektörün genel çehresini orta-uzun vadeli planlarla değiştirmemiz gerekiyor." dedi.

        Kileci, üretim modellerinin dijital, yeşil ve dönüşüm ekseninde gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Her türlü envanter tespiti yapmak ve yeni yatırımları akılcı hamlelere göre şekillendirmek... Herkesin yaptığını yaparak rakiplerimize fark atamayız. Katma değerli ürünleri öncelik haline getirmemiz şart." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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