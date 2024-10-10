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        Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü konuk olacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına milli ara nedeniyle verilen üç günlük iznin ardından başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 20:32 Güncelleme: 10.10.2024 - 20:32
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        Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü konuk olacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına milli ara nedeniyle verilen üç günlük iznin ardından başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas ve top kapma çalışmalarıyla son buldu.

        Kırmızı-siyahlılar yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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