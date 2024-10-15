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        Gaziantep Basketbol, son iki maçtır kazanamıyor

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu OGM Ormanspor'a 79-70 mağlup olan Gaziantep Basketbol, ligde oynadığı son iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 10:36 Güncelleme: 15.10.2024 - 10:36
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        Gaziantep Basketbol, son iki maçtır kazanamıyor
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu OGM Ormanspor'a 79-70 mağlup olan Gaziantep Basketbol, ligde oynadığı son iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

        Lige iç sahada iLab Basketbol'a 82-79 yenilerek başlayan kırmızı-siyahlı ekip, 2. haftada TED Ankara Kolejliler'i 89-85, 3. hafta İstanbul Ankaspor'u 81-77 ve 4. haftada ise Esenler Erokspor'u 82-75 mağlup etti.

        Kırmızı-siyahlı ekip, ligin 5. haftasında seyircisi önünde Çayırova Belediyespor'a 80-77, dün ise deplasmanda OGM Ormanspor'a 79-70 yenildi.

        Böylelikle son iki karşılaşmadan mağlup ayrılan Gaziantep Basketbol, ligde topladığı 9 puan ile 9. sırada bulunuyor.

        Gaziantep temsilcisi, ligin 7. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Haremspor ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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