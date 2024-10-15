Gaziantep Basketbol, son iki maçtır kazanamıyor

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu OGM Ormanspor'a 79-70 mağlup olan Gaziantep Basketbol, ligde oynadığı son iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Lige iç sahada iLab Basketbol'a 82-79 yenilerek başlayan kırmızı-siyahlı ekip, 2. haftada TED Ankara Kolejliler'i 89-85, 3. hafta İstanbul Ankaspor'u 81-77 ve 4. haftada ise Esenler Erokspor'u 82-75 mağlup etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, ligin 5. haftasında seyircisi önünde Çayırova Belediyespor'a 80-77, dün ise deplasmanda OGM Ormanspor'a 79-70 yenildi.