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        Depremzede kadın, annesinden aldığı tarifle yaptığı böreği ekmek kapısına dönüştürdü

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan depremzede Hülya Çığır, annesinden aldığı tarifle öğrendiği böreği, konteynerde kurduğu işletmede devam ettirerek gelir kapısına çevirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 14:56 Güncelleme: 15.10.2024 - 14:58
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        Depremzede kadın, annesinden aldığı tarifle yaptığı böreği ekmek kapısına dönüştürdü
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan depremzede Hülya Çığır, annesinden aldığı tarifle öğrendiği böreği, konteynerde kurduğu işletmede devam ettirerek gelir kapısına çevirdi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen İslahiye'de yaşayan Hülya Çığır, annesinden aldığı tarifle yaptığı böreğin satışını yapmak için işletme kurmaya karar verdi.

        Konteynerde işletmesini kuran Çığır, kurduğu işletmesinde ilçedeki vatandaşlara hizmet veriyor.

        İşletmeci Hülya Çığır, yaptığı açıklamada, depremlerden sonra kurduğu işletmede ilçe halkına hizmet vermekten mutlu olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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