Depremzede kadın, annesinden aldığı tarifle yaptığı böreği ekmek kapısına dönüştürdü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan depremzede Hülya Çığır, annesinden aldığı tarifle öğrendiği böreği, konteynerde kurduğu işletmede devam ettirerek gelir kapısına çevirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen İslahiye'de yaşayan Hülya Çığır, annesinden aldığı tarifle yaptığı böreğin satışını yapmak için işletme kurmaya karar verdi.

Konteynerde işletmesini kuran Çığır, kurduğu işletmesinde ilçedeki vatandaşlara hizmet veriyor.

İşletmeci Hülya Çığır, yaptığı açıklamada, depremlerden sonra kurduğu işletmede ilçe halkına hizmet vermekten mutlu olduğunu ifade etti.