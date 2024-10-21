GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da iki kadını darbettiği ileri sürülen profesör tutuklandı

"Üniversitemiz öğretim üyelerinden müessif bir olaya karıştığı bilgisini sosyal medya aracılığıyla öğrendiğimiz Prof. Dr. Devrim Özkan'ın idari görevine son verilmiştir. Kadına ve tüm canlılara şiddete karşı olduğumuzu bildirir, üzüntümüzü kamuoyuyla paylaşırız."

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Avukat N.B.Ç. ve annesi L.Ö, aynı binada oturdukları Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Özkan hakkında tehdit ve darp iddiasıyla Birecik Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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