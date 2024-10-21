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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da iki kadını darbettiği ileri sürülen profesör tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, iki kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Prof. Dr. Devrim Özkan tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 19:55 Güncelleme: 21.10.2024 - 19:55
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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da iki kadını darbettiği ileri sürülen profesör tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, iki kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Prof. Dr. Devrim Özkan tutuklandı.

        Avukat N.B.Ç. ve annesi L.Ö, aynı binada oturdukları Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Özkan hakkında tehdit ve darp iddiasıyla Birecik Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

        Gözaltına alınan Prof. Dr. Özkan, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe "darp ve silahla tehdit" suçundan tutuklandı.

        Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Üniversitemiz öğretim üyelerinden müessif bir olaya karıştığı bilgisini sosyal medya aracılığıyla öğrendiğimiz Prof. Dr. Devrim Özkan'ın idari görevine son verilmiştir. Kadına ve tüm canlılara şiddete karşı olduğumuzu bildirir, üzüntümüzü kamuoyuyla paylaşırız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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