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        Gaziantep'te 1150 gram esrar ele geçirildi

        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1150 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 09:46 Güncelleme: 24.10.2024 - 09:46
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        Gaziantep'te 1150 gram esrar ele geçirildi
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1150 gram esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bir evde yaptıkları aramada, 1150 gram esrar ele geçirdi, B.K'yi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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