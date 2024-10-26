Gaziantep'te 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Gaziantep'te hakkında 11 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Gaziantep'te hakkında 11 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.
Çalışmalar kapsamında hakkında "Yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişiyle yağma" suçundan 11 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B. Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.