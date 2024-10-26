Gaziantep'te 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

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