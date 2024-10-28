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        Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 13:50 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:08
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        Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

        TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde çalışırken, diğer futbolcular 5'e 2 ve dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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