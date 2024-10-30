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        Gaziantep'te traktörle kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde traktörle kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 12:07 Güncelleme: 30.10.2024 - 12:17
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        Gaziantep'te traktörle kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde traktörle kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.U. (28) idaresindeki 27 AUS 871 plakalı kamyonet, Balıkalan Mahallesi'nde D.P. (58) yönetimindeki 27 AKE 454 plakalı traktörle çarpıştı.

        Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile O.G. (43) ve B.E. (32) 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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