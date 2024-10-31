Gaziantep'te oto yedek parçası satan işyerinde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Merkez Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi Anafartalar Bulvarı'nda otomobil yedek parçalarının satıldığı 2'si zemin kat olmak üzere toplam 4 katlı olan binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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