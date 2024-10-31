Gaziantep FK, yarın Göztepe'yi konuk edecek

Ligin geride kalan bölümünde üçer kez sarı kartla cezalandırılan iki oyuncu, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 12. haftada oynanacak Atakaş Hatayspor müsabakasında görev alamayacak.

Ligde çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 9 puanı bulunuyor. Bu maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 14 gole engel olamadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.