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        Gaziantep FK, yarın Göztepe'yi konuk edecek

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasının açılış karşılaşmasında yarın İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 09:02 Güncelleme: 31.10.2024 - 09:02
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        Gaziantep FK, yarın Göztepe'yi konuk edecek
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasının açılış karşılaşmasında yarın İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk edecek.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak maçı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

        Ligde çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 9 puanı bulunuyor. Bu maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 14 gole engel olamadı.

        Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları süren David Okereke ve Godfrey Bitok yarınki maçta takımını yalnız bırakacak.

        - Takımın iki stoperi sarı kart sınırında

        Gaziantep FK'de Göztepe maçı öncesi savunmanın önemli oyuncuları Ertuğrul Ersoy ve Enric Saborit, sarı kart sınırında bulunuyor.

        Ligin geride kalan bölümünde üçer kez sarı kartla cezalandırılan iki oyuncu, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 12. haftada oynanacak Atakaş Hatayspor müsabakasında görev alamayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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