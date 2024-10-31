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        Gaziantep FK, yenilmezlik serisini Göztepe karşısında da sürdürmek istiyor

        MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahalarında Göztepe ile oynayacakları maçta saha ve seyirci avantajını kullanıp üç puana ulaşmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:03 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:08
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        Gaziantep FK, yenilmezlik serisini Göztepe karşısında da sürdürmek istiyor
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        MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahalarında Göztepe ile oynayacakları maçta saha ve seyirci avantajını kullanıp üç puana ulaşmak istediklerini söyledi.

        Yılmaz, AA muhabirine, lige galibiyetle başladıklarını ancak devam eden haftalarda puan kayıpları yaşadıklarını söyledi.

        Oynadıkları karşılaşmaların çoğunu deplasmanda ve ligin güçlü ekiplerine karşı oynadıklarını belirten Yılmaz, takımın, son 3 karşılaşmada yenilmediğine dikkati çekti.

        Yenilmemeyi alışkanlık haline getirip yollarına devam etmek istediklerini belirten Yılmaz, "Yeni dinamik bir kadro kurduk. Takımımız, kötü bir takım değil. Üstüne koyarak, her maçta daha iyi futbol oynamaya başladık. Bundan önceki kaybettiğimiz maçlarda yeni bir takım olmamızın sıkıntılarını yaşıyorduk. Yavaş yavaş, yeni yeni takımımızda özgüven de yerine oturdu. İyi bir takımız ve inşallah Göztepe maçını da yeneceğiz." diye konuştu.

        - "İnşallah daha üst sıraları göreceğiz"

        Son 3 haftadır yenilmeyen ve bu süreçte 5 puan toplayan takımın ruhunda pes etmenin bulunmadığını aktaran Yılmaz, futbolcuların her zaman bu duyguyla sahaya çıktığını söyledi.

        Memik Yılmaz, bu hafta sahalarında oynanacak Göztepe maçında taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Takım tam oturdu diyebiliriz. Bana göre olduğu yeri hak etmeyen bir takımız. İnşallah daha üst sıraları göreceğiz. Onun için takımımıza, hocamıza, seyircimize güveniyoruz. Kendi evimizde oynamamızın avantajını kullanacağız. İnşallah cuma günü futbol şansı da bizden yana olur. Oradan da üç puan alıp yolumuza devam etmek istiyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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