Gaziantep FK, yenilmezlik serisini Göztepe karşısında da sürdürmek istiyor

MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahalarında Göztepe ile oynayacakları maçta saha ve seyirci avantajını kullanıp üç puana ulaşmak istediklerini söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine, lige galibiyetle başladıklarını ancak devam eden haftalarda puan kayıpları yaşadıklarını söyledi.

Oynadıkları karşılaşmaların çoğunu deplasmanda ve ligin güçlü ekiplerine karşı oynadıklarını belirten Yılmaz, takımın, son 3 karşılaşmada yenilmediğine dikkati çekti.

Yenilmemeyi alışkanlık haline getirip yollarına devam etmek istediklerini belirten Yılmaz, "Yeni dinamik bir kadro kurduk. Takımımız, kötü bir takım değil. Üstüne koyarak, her maçta daha iyi futbol oynamaya başladık. Bundan önceki kaybettiğimiz maçlarda yeni bir takım olmamızın sıkıntılarını yaşıyorduk. Yavaş yavaş, yeni yeni takımımızda özgüven de yerine oturdu. İyi bir takımız ve inşallah Göztepe maçını da yeneceğiz." diye konuştu. - "İnşallah daha üst sıraları göreceğiz"