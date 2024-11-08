Gaziantep FK yarın Hatayspor'a konuk olacak
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.
Ligdeki 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 12 puanı bulunuyor. Bu maçlarda rakip fileleri 14 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 15 gole engel olamadı.
Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen David Okereke ve Stephen, Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek.
Gaziantep FK'de Ertuğrul Ersoy, Enric Saborit ve Badou Ndiaye karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 13. haftada oynanacak RAMS Başakşehir müsabakasında görev alamayacak.
- Son 4 maçtır yenilmiyor
Ligde son olarak 7. haftada deplasmanda İkas Eyüpspor'a 3-2 yenilen Gaziantep ekibi, 4 maçtır yenilgi yüzü görmedi.
Kırmızı-siyahlı ekip, Beşiktaş ile 1-1, Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kalırken TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.
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