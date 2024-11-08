Gaziantep FK yarın Hatayspor'a konuk olacak

Kırmızı-siyahlı ekip, Beşiktaş ile 1-1, Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kalırken TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Ligdeki 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 12 puanı bulunuyor. Bu maçlarda rakip fileleri 14 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 15 gole engel olamadı.

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