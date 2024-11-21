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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 12:17 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:19
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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        M.C. idaresindeki 27 MB 1889 plakalı motosiklet, Yeni mahalle Hatay Bulvarında A.D. idaresindeki 27 AOC 920 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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