Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 16 zanlı yakalandı
Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütünün propagandası yaptığı gerekçesiyle 14, terör örgütüne üye olma suçundan ise 2 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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