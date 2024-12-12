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        Gaziantep FK'de sakatlığı olan futbolcuların durumu hakkında açıklama yapıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sakatlığı süren 4 futbolcunun durumuyla ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 20:37 Güncelleme: 12.12.2024 - 20:37
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        Gaziantep FK'de sakatlığı olan futbolcuların durumu hakkında açıklama yapıldı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sakatlığı süren 4 futbolcunun durumuyla ilgili açıklama yaptı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Sorescu'nun sol uyluk iç adalesinde, kaleci Dıoudis'in de sağ uyluk üst adalesinde yırtık tespit edildiği ve iki oyuncunun tedavisinin devam ettiği belirtildi.

        Geçen hafta ameliyat edilen Saborit'in tedavisinin planlandığı şekilde devam ettiği ve rehabilitasyon sürecinin başladığı aktarıldı. Sağlık ekibinin gözetiminde bireysel antrenmanlara başlayan Bitok'un ise sahalara dönmesi için sürecin titizlikte yürütüldüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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