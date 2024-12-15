Gaziantep FK'de deplasman galibiyeti hasreti 7 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK, dış sahada oynadığı son 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.

Ligin ilk haftasında deplasman Bodrum FK'yi 1-0 yenen Gaziantep ekibi devam eden haftalarda Net Global Sevasspor'a 3-2, Galatasaray'a 3-1, ikas Eyüpspor'a 3-2, Atakaş Hatayspor'a 3-1, Fenerbahçe'ye 3-1 yenildi, Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

- Sakat oyuncuların sayısı 7'ye yükseldi

Alanyaspor deplasmanında, Gaziantep FK'de Bitok, Saborit, Kozlowski, Sorescu ve kaleci Dıoudis sakatlığından dolayı forma giyemedi. Dünkü karşılaşmanın 34. dakikasında Lungoyi, 64. dakikasında ise Arda Kızıldağ sakatlıktan dolayı karşılaşmaya devam edemediler. Her iki oyuncunun son sağlık durumu ise hafta içi belli olacak.